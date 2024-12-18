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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أحداث محافظة المنوفية| تدشين مبادرة عودة الكتاتيب من إحدى قرى المحافظة بحضور وزير الأوقاف.. لقاءات مشتركة لمحافظ الإقليم

وزير الأوقاف في المنوفية
وزير الأوقاف في المنوفية
مروة فاضل
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شهدت محافظة المنوفية عددًا من الأحداث علي مدار اليوم ومنها:

محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يتفقدان مشروع كتاب وحلقات القرآن الكريم بكفر الشيخ شحاته

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف " كُتـاب وحلقات القرآن الكريم " كأول نموذج تم افتتاحه بقرية كفر  الشيخ شحاته بمركز ومدينة تلا على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة " عودة الكتاتيب" لإعادة إحياء مشروع تحفيظ القرآن الكريم بالقرى المصرية من جديد ضمن المبادرة الرئاسية “ بداية جديدة لبناء الإنسان ”.

وزير الأوقاف يدشن مبادرة عودة الكتاتيب من قرية كفر الشيخ شحاته بالمنوفية |شاهد

دشن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم  مبادرة " إحياء الكتاتيب " والتي تنظمها وزارة الأوقاف ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "  على أسس  راسخة من الأخلاق الرفيعة والفهم العميق لمعاني الدين والانتماء الصادق للوطن .

محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يلتقيان بالأئمة وقيادات الدعوة والواعظات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لقاءً بالدعاة والأئمة والواعظات وقيادات الأوقاف بالمحافظة بقاعات الاجتماعات بديوان عام المحافظة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد عبدالرحمن البيومي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور حسين القاضي مساعد رئيس القطاع الديني ، والدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف المنوفية. .

محافظ المنوفية يلتقي رئيس الجامعة لبحث تعظيم أوجه التعاون المشترك

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بين الجانبين لتعظيم أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المتنوعة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

محافظ المنوفية يستقبل وفد وزارة الاتصالات لبحث إطلاق منصة "حكايتنا" بقرى حياة كريمة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية،اليوم الثلاثاء،وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعني بمنصة حياة كريمة رقمية " حكايتنا" ، لبحث ومناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حكايتنا" بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون، وفلسفة المنصة وآليات عملها، ومستهدفاتها التنموية.

صحة المنوفية تناقش استعدادات فصل الشتاء ورفع مخلفات البناء على الجسور

انعقدت اللجنة العليا للمكافحة المتكاملة بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أسامة عبد الله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور كل من وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور هاني شمس، مدير عام المجازر، ومندوب عن وكيل وزارة الري، ومندوب عن وكيل وزارة الزراعة، ومدير ومسئول البيئة بديوان المحافظة، والدكتورة زينب الصاوي، مدير عام المتوطنة بالمديرية، والمهندس محمد مدين، مدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، والدكتورة سحر الشهالي، مدير إدارة علاج البلهارسيا، والمهندس علاء عطية، مدير مكتب وكيل الوزارة.

نص مليون في حلة سبب مقـــ.تل زوجين على يد مسجلي خطر بالمنوفية

سيطر الحزن علي أهالي قرية دلهمو بمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب ضبط المتهمين بقتل تاجر أعلاف وزوجته داخل شقتهما بالقرية بغرض السرقة.

تمكنت قوات الأمن من ضبط 2 من المتهمين وهما اثنين من أبناء قرية كفر الطلاينة المجاورة ولهما سجل جنائي، عقب قيامهم بقتل الزوجين من أجل السرقة.

أثناء عودته من العمل .. مصرع مدير مدرسة في حادث تصادم بالمنوفية

لقي مدير مدرسة مصرعه خلال عودته من العمل في حادث تصادم في مركز السادات، أثناء استقلاله دراجة بخارية وعودته من العمل.

سادت حالة من الحزن عقب وفاة عبد الناصر حسين الشربيني مدير مدرسة الخطاطبة الحديثة الذي وافته المنية اليوم نتيجة حادث أليم أثناء عودته من المدرسة  .

المنوفية محافظة المنوفية وزارة الاوقاف

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