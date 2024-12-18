«زينة» تكشف حقيقة تغيير اسمها بسبب عمرو دياب

كشفت الفنانة زينة عن حقيقة تغيير اسمها من «وسام» لـ «زينة» بسبب الهضبة عمرو دياب.

وقالت «زينة» خلال لقائها مع الإعلامي «أنس بوخش» فى بودكاست "abtalk"، إن اسمها الحقيقي كان “وسام” وتغير لـ"زينة" بسبب عمرو دياب الذى كان صديقًا مقربًا لها فى فترة معينة، واختار لها اسم زينة على اسم زوجته السابقة زينة عاشور.

وشاركت الفنانة زينة جمهورها أحدث ظهور لها وهى تؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة الشريفة.

ونشرت زينة عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري، وكتبت معلقة: “الحمد لله".

وانتهت الفنانة زينة من تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم "الدشاش" الذى يجمعها بالفنان محمد سعد بعد 16 سنة منذ تقديمها فيلم "بوشكاش" الذى تم عرضه عام 2008، ويشارك فى بطولة الفيلم باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

وتستأنف زينة تصوير مسلسل "العتاولة 2" المقرّر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025، بعد عودتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث صورت زينة عددًا من مشاهدها في العمل خلال الأسابيع الماضية، والعمل يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

وتنتظر “زينة” عرض فيلمها "بنات الباشا" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعي.