رئيسة الهند تبحث مع وفد برلماني أرميني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحثت الرئيس الهندية "دروبادى مورمو"، مع وفد برلماني زائر من أرمينيا، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وذلك وفقا لما أعلنته الرئاسة الهندية اليوم.

وذكرت الرئاسة الهندية - في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع (إكس) فيما يتعلق بهذا الشأن - أن الوفد البرلماني الأرميني كان يترأسه "ألين سيمونيان" رئيس المجلس الوطني التشريعي بجمهورية أرمينيا، وأنه زار الرئيسة دروبادي مورمو في مقر الرئاسة.

وأضافت أن رئيسة الهند أكدت للوفد الأرميني أن الحوار البرلماني المنتظم يلعب دورا مهما في تعزيز التفاهم بين الأجهزة الحكومية والقانونية، وذلك بالإضافة إلى تعميق الشراكة الثنائية بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشئون الخارجية الهندي /إس . جايشانكار/ كان قد اجتمع مع السفير الأرميني لدى نيودلهي "فاهاجن أفيان" الأسبوع الماضي، ونوه فى تدوينة نشرها على منصة (إكس) إلى أنه بحث مع السفير سبل تعميق التعاون بين الهند وأرمينيا.