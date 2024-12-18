الأمن الروسي يعلن القبض على منفذ عملية اغتيال مسؤول كبير بالجيش

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القبض على مرتكب الهجوم الذي أدى لمقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية ومساعده، مشيرا إلى أن الخدمات الخاصة الأوكرانية من قامت بتجنيده.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، إنه: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، نتيجة للتدابير العملياتية والتحقيقات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية ولجنة التحقيق الروسية، بتحديد واعتقال مواطن من جمهورية أوزبكستان، من مواليد عام 1995، قام بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مبنى سكني في منطقة شارع ريازان في موسكو، ما أسفر عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، الفريق إيجور كيريلوف، ومساعده الرائد بوليكاربوف".

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أوضح منفذ الهجوم الإرهابي أنه تم تجنيده من قبل الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وبناءً على تعليماتهم، وصل إلى موسكو، وحصل على عبوة ناسفة، محلية الصنع ووضعها على دراجة كهربائية متوقفة بالقرب من مدخل منزل كيريلوف.

وفي التفاصيل، أشار الجهاز إلى أنه لمراقبة العنوان الذي كان يسكن فيه الجنرال، استأجر مرتكب الهجوم سيارة، وقام بتركيب كاميرا فيديو لاسلكية فيها وبثّ الصورة إلى المنظمين في دنيبر في أوكرانيا. وبعد تلقي إشارة فيديو للضباط وهم يغادرون المدخل، تم تفعيل العبوة الناسفة عن بعد.

وجاء في التقرير: "لارتكابه جريمة قتل عسكري روسي، وُعد مواطن من أوزبكستان بمكافأة قدرها 100 ألف دولار أمريكي والسفر للعيش في إحدى دول الاتحاد الأوروبي من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وتعهد الأمن الفيدرالي الروسي أنه "سيتم العثور على موظفي الخدمات الخاصة الأوكرانيين المتورطين في تنظيم الهجوم الإرهابي وسيتلقون عقوبة مستحقة".

وكانت لجنة التحقيق الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، مصرع كيريلوف، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

ووفقًا للجنة التحقيق الروسية، في صباح يوم 17 ديسمبر لجاري، في منطقة شارع "ريازان" في العاصمة موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة على دراجة كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، قُتل إثره قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية ومساعده.