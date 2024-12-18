اتحاد الجمباز: مصر تحقق مراكز متقدمة في الإيقاعي ببطولة المتوسط للناشئين بتونس

قال الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاديين المصري والإفريقي للجمباز إن مصر حققت مراكز متقدمة في الجمباز الإيقاعي ببطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الجاري.



وأضاف الدكتور أمين، في مداخلة خاصة مع القناة (الأولى) الفضائية المصرية، أن مصر حققت إنجازا متميزا في الجمباز الإيقاعي بعد أن أحرزت بطلة المنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي فريدة بهنس 4 ميداليات ذهبية غير ميدالية الفريق خلال فعاليات بطولة البحر المتوسط.



وشدد على اهتمام دول البحر المتوسط بهذه البطولة من منطلق الحرص والاستعداد لبطولة العالم للناشئين والناشئات التي من المقرر أن تجرى العام القادم"، مشيرا إلى إحراز مصر في جميع أنواع رياضة الجمباز أكثر من 14 ميدالية حتى الآن في هذه البطولة.



وتوقع الدكتور أمين أن تحصد مصر المزيد من الميداليات خلال الساعات القادمة قبل انتهاء هذه البطولة في تونس، مؤكدا أن الاتحاد المصري يولي اهتماما كبيرا برياضة الجمباز التي هي أساس جميع أنواع الرياضات المختلفة.