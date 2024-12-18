انا بخير ومش هرجع تاني.. كيف استقبلت ليلى طاهر شائعة تدهور صحتها

تصدرت الفنانة الكبيرة والمعتزلة ليلى طاهر محركات البحث جوجل بعد تردد انباء عن تدهور حالتها الصحية مما اثار استياء الفنانة واسرتها

https://youtube.com/shorts/KCffGjMZPnc

طمأنت الفنانة ليلي طاهر، جمهورها على حالتها الصحية في مداخلتها مع موقع “صدى البلد” الإخباري، وذلك بعد الشائعات التي لاحقتها خلال الفترة الماضية مُعربة عن استيائها بسبب تلك الشائعات.

وقالت ليلي طاهر لـ"صدى البلد": “أنا الحمد لله بخير ومبقتش أتأثر بالشائعات ولكن تكون مزعجة لـ عائلتي وأصدقائي”.

و أضافت ليلي طاهر لن أرجع في قرار الاعتزال لأن المدة طولت وأنا بقالي كثير معتزلة

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو التالي.

https://youtube.com/shorts/KCffGjMZPnc