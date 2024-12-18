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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي يتعاونون لتحسين خدمات الصرف الصحي في الأردن

خلال التوقيع
خلال التوقيع
هاجر رزق
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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعم توسيع البنية التحتية للصرف الصحي في الأردن من خلال تقديم حزمة تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (28.5 مليون يورو) إلى سلطة المياه الأردنية لبناء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي غرب محافظة إربد.

وتتكون حزمة التمويل من قرض سيادي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة تصل إلى 19 مليون دولار أمريكي (18 مليون يورو)، بموجب الاتفاقية التي وقع عليها الطرفان في وقت سابق من العام، إلى جانب منحتين استثماريتين الأولى من حكومة المملكة المتحدة بموجب الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (HIPCA) وقيمتها 8 ملايين دولار أمريكي (7.2 مليون يورو)، والثانية من الاتحاد الأوروبي بموجب منصة الاستثمار في الجوار وقيمتها 2.75 مليون يورو.

يشار إلى أن الأردن يعاني من ندرة شديدة في المياه، كما تواجه البنية التحتية للبلديات تحديات جمة بسبب النمو السكاني السريع والعدد الكبير من اللاجئين. وستعمل محطة المعالجة الجديدة، الواقعة في إربد، ثاني أكبر مدن البلاد، على تحسين خدمات البنية التحتية للصرف الصحي وتوسيعها، لفائدة ما يصل إلى 200 ألف من السكان بحلول عام 2045. وستربط المحطة سكان القرى المحيطة بخدمات الصرف الصحي لأول مرة، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين صحتهم والظروف البيئية المحيطة بهم.

وسترفد محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة شبكة مياه الصرف الصحي الجاري العمل على بنائها حالياً، والتي يدعمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2018. وسيساعد هذان المشروعان في تخفيف الضغوط على البنية التحتية للبلاد وتعزيز استخدام موارد المياه المستدامة. وبمجرد اكتمالها، ستكون المنشأة قادرة على معالجة 12 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً.

ووقع على اتفاقيات المنحة كل من جريتشن بيري، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط​، وزينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ومحافظ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، والمهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري الأردني، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس، وسفير المملكة المتحدة فيليب هول.

وفي هذه المناسبة، قالت جريتشن بيري، مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة شرق المتوسط ​​: "نحن فخورون جداً بتعاوننا المستمر مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأردن للمساعدة في تحسين خدمات الصرف الصحي في غرب إربد، ونشيد باستثمارات حكومة الأردن المستمرة في البنية التحتية الأساسية. ومن خلال العمل معاً، نؤكد على التزامنا بتحسين البنية التحتية البلدية للبلاد، ولا شك في أن مرفق الصرف الصحي الجديد هذا سيساهم في تقديم خدمات الصرف الصحي الأساسية لأول مرة للمجتمع المحلي واللاجئين، مما يعزز من سبل عيش سكان غرب إربد ويدعم الإدارة المستدامة للمياه في المنطقة".

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن شكرها   للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على الدعم المقدم لهذا المشروع الخدمي، وعلى دعمهم المتواصل للأولويات التنموية للأردن ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وقالت: “سيساهم المشروع في تحسين نظام الصرف الصحي بشكل مستدام وتخفيف الضغط على البنية التحتية بهدف توفير خدمات صرف صحي للبلدات والقرى المخدومة ضمن المشروع ولحوالي 200 ألف شخص ضمن  القرى  في منطقة غرب اربد والمناطق المجاورة. بالإضافة إلى أنه سيتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها كمصادر مستدامة في ري الأراضي الزراعية المحيطة بالمحطة والأراضي المجاورة.”

من جانبه، قال فيليب هول، سفير المملكة المتحدة في الأردن: "يجب على جميع بلدان العالم اليوم العمل نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مياهها ومعالجتها وإعادة استخدامها، وأحياناً عدة مرات. وينطبق هذا بشكل خاص على هذه المنطقة. ويسعدني أن تساهم المملكة المتحدة في هذا المشروع الذي سيساعد في ضمان إمكانية إعادة استخدام المياه والحفاظ على نظافة البيئة وطبقات المياه الجوفية".

بدوره، قال ببير-كريستوف تشاتزيسافاس، سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن: "إن دعم الاتحاد الأوروبي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب إربد هو جزء من استراتيجيته الأوسع لمعالجة تحديات المياه في شمال البلاد. وترفد هذه المحطة مشروع شبكة مياه الصرف الصحي غرب إربد، الممول بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي من خلال منحة إضافية بقيمة 20 مليون يورو. ويمكن للأردن الاعتماد على دعمنا لتحديث البنية التحتية لشبكة مياه الصرف الصحي في البلاد، حيث يشارك الاتحاد الأوروبي حالياً في تمويل إنشاء 6 محطات معالجة في البلقاء ومادبا وغرب إربد والرمثا والغباوي والأزرق".

الأردن تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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