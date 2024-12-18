هاتشباك مستعملة من بيجو بـ 200 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل، الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع أسعار السيارات واقبال المواطنين على شراء السيارات المستعملة.. ومن ضمن تلك السيارات بيجو 206 موديل 2001، وتنتمي 206 لفئة السيارات الهاتشباك .

بيجو 206 موديل 2001

- مواصفات بيجو 206 موديل 2001 الخارجية

بيجو 206 موديل 2001

تمتلك سيارة بيجو 206 موديل 2001 من الخارج تصميما أنيقا وجذابا بفضل احتوائها على، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايا جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت شعار شركة بيجو علي مقدمة السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحة زجاج خلفية، وتم تثبيت شعار شركة بيجو أيضا على حقيبة السيارة الخلفية.

- محرك بيجو 206 موديل 2001

بيجو 206 موديل 2001

تحصل سيارة بيجو 206 موديل 2001 على قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأحمر، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية.

- مواصفات بيجو 206 موديل 2001 الداخلية

بيجو 206 موديل 2001

زودت مقصورة سيارة بيجو 206 موديل 2001 بالعديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة قياسية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والمساحات والإشارات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها مساحة كافية للتخزين أمام ناقل الحركة .

- سعر بيجو 206 موديل 2001

بيجو 206 موديل 2001

تباع سيارة بيجو 206 موديل 2001 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 206 موديل 2001

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.