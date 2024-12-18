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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

تعليق قوي من أحمد موسى على وعكة رئيس الوزراء الصحية بمؤتمر اليوم

أحمد موسى
أحمد موسى
يوسف أيمن
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أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعمل بجد ومتابعة مستمرة لكل التطورات، مشيرًا إلى أنه يباشر مهامه على مدار الساعة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الدكتور مدبولي تعرض لدوار خلال أحد المؤتمرات الصحفية لكنه استمر في إكمال المؤتمر على الهواء، مما يعكس التزامه الكبير بعمله ومسؤولياته.

وأضاف موسى أن مصر تستعد غدًا لاستضافة قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية مع الدول الأعضاء.

مصر أحمد موسى رئيس الوزراء صدى البلد مصطفى مدبولي المؤتمر

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