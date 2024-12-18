تعليق قوي من أحمد موسى على وعكة رئيس الوزراء الصحية بمؤتمر اليوم

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يعمل بجد ومتابعة مستمرة لكل التطورات، مشيرًا إلى أنه يباشر مهامه على مدار الساعة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الدكتور مدبولي تعرض لدوار خلال أحد المؤتمرات الصحفية لكنه استمر في إكمال المؤتمر على الهواء، مما يعكس التزامه الكبير بعمله ومسؤولياته.

وأضاف موسى أن مصر تستعد غدًا لاستضافة قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية مع الدول الأعضاء.