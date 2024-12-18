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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مرأة ومنوعات

تعرف على فوائد السحلب للأطفال

فوائد السحلب
فوائد السحلب
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فى فصل الشتاء يستحب أن تشرب مشروبًا ساخنًا لكي تشعر بالتدفئة وهذا المشروب هو السحلب الذي يعمل على تنشيط الجسم بأكمله، ويقوم بتقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.


ومشروب السحلب من المشروبات القابضة فهو مفيد فى حالات الإسهال 
وعلاج القرحة وإيقاف نزيف المعدة والأمعاء والاثنى عشر وعلاج المغص المعوى والقولون.


ويعتبر صحياً ومغذياً جداً للأطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحي وسليم وحماية الاسنان والعظام.


لذلك فإن السحلب صحى ومفيد جدًا للأطفال والكبار للوقاية وهو ما نقدمه لك فى هذا المقال وفقًا لموقع هيلثى..

فوائد السحلب للأطفال

1-يعتبر من أفضل المشروبات الطبيعيّة التي تحفّزُ على النموّ السليم والمتكامل للأطفال في مراحل البناء الأولى لديهم، وذلك من خلال تقوية العظام والعضلات لديهم، والوقاية من نقص النموّ وتشوهاته، وذلك بفضل احتوائه على نسبة عالية من عنصر الكالسيوم، لذلك يوصى بخلطه في الحليب لتحقيق الاستفادة القصوى من خصائصه.

2-يقوّي الجهاز المناعي لديهم ضدّ العدوات الفيروسيّة والجرثوميّة.

3-يعالج مشاكل الإسهال لديهم، حيث يعدُّ قابضاً للمعدة.

4-يقوّي من صحة الجهاز الهضميّ، ويقي من حالات التسمّم الغذائيّ.

5-يحدّ من الأوجاع المرافقة لحالات المغص المعويّ.
يقوّي الأسنان والشعر والأظافر لديهم.

6-يدخل في صناعة المستحضرات الطبيّة الخاصة بالعناية بالأطفال.
يعطي للأطفال فوق سن السبع شهور

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