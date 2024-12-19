الأردن يشتري 60 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية

قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى 60 ألف طن من علف الشعير من مناشئ اختيارية في مناقصة دولية أغلقت امس الأربعاء.

ذكروا أن الشراء تم من شركة أولام بسعر تقديري بلغ 252 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن للتسليم في النصف الثاني من فبراير 2025.

وأضافوا أن شركات أخرى شاركت في المناقصة وقدمت عروضا تقديرية بواقع 254 دولارا للطن من فيتيرا، و255 دولارا للطن من بونج، و265 دولارا للطن من دريفوس. وكل العروض شاملة تكلفة الشحن.

وذكر المتعاملون أن من المتوقع أن يطرح الأردن في الأيام المقبلة مناقصة جديدة ستغلق في 24 ديسمبر لشراء 120 ألف طن من علف الشعير.

ومن المتوقع أن يسعى الأردن في المناقصة الجديدة إلى أن يكون الشحن في النصف الثاني من فبراير وطيلة شهر مارس والنصف الأول من أبريل.

وتعكس التقارير تقييمات من المتعاملين، ولا يزال من الممكن تقديم تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.