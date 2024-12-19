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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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صدفة أوقعتهم في قبضة الأمن.. حادث سيارة يكشف عن ديلر لترويج المخدرات بالغربية

حادث انقلاب سيارة بالغربية
حادث انقلاب سيارة بالغربية
الغربية أحمد علي
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تسببت الصدفة في الكشف عن هوية ديلر متخصصين في ترويج المواد المخدرة عقب إصابة شابين وهما "فكري .ح"، من قرية ميت الليت، و"عصام .أ"، من محافظة الجيزة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعه الزائده بطريق "المحلة ـ كفر الشيخ" .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بذات الطريقة المشار إليه.

كما انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى برئاسة المقدم محمد عمارة التابعة لمديرية أمن الغربية إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم.

وخلال فحص السيارة عقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على كمية من المواد المخدرة، تضمنت مخدر الحشيش ومادة يُشتبه بأنها "شابو" وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

طريق حادث حادث سير كفر الشيخ طنطا انقلاب سيارة تجار مخدرات ديلر

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