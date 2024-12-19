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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حفلات بداية 2025| تامر عاشور مع إليسا في قطر.. وجنات تلتقي بهاء سلطان بالقاهرة

حفلات 2025
حفلات 2025
سعيد فراج
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أعلن بعض من الفنانين ومنظمين الحفلات، عن ملامح حفلاتهم الغنائية، التي يفتتحون بها العام الجديد 2025، ونرصدها من خلال التقرير التالي. 

إليسا وتامر عاشور

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي مع الفنان تامر عاشور، في قطر، يوم 23 يناير المقبل، ضمن سلسلة احتفالات العام الجديد 2025.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا وتامر عاشور، في قطر، عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور.

حفل جنات وبهاء سلطان

يستعد المطرب بهاء سلطان والفنانة جنات، لإحياء حفلاً غنائيًا، تحت شعار «اليوم الذهبي»، في حديقة الأسرة بمنطقة التجمع، حيث يلتقيان بجمهورهما في واحدة من أبرز حفلات بداية العام الجديد 2025.

ومن المقرر انطلاق فعاليات حفل جنات وبهاء سلطان، يوم الإثنين الموافق 7 يناير 2025، ضمن حفلات الأسبوع الأول من العام الجديد، في حديقة الأسرة بمدينة القاهرة الجديدة.

ويقدم الفنان والإعلامي خالد عليش، فقرات حفل بهاء سلطن وجنات، حيث يضفي أجواء من السعادة والبهجة على الحضور بخفة ظله المعهودة في تقديم الحفلات أو برامجه الإذاعية.

مروان خوري وعبير نعمة

يستعد الفنان مروان خوري، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة عبير نعمة، يوم 14 فبراير 2025، بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

ويحيي مروان خوري، حفله مع عبير نعمة، في الدوحة، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور.

جولة نجوى كرم

تستعد شمس الأغنية اللبنانية، نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي في عاصمة سلطنة عمان «مسقط» على مسرح مدينة العرفان -مركز عمان للمؤتمرات والمعارض- يوم 24 يناير 2025.

كما تستعد الفنانة نجوى كرم، لإحياء حفل غنائي لها في العاصمة الهولندية أمستردام، يوم 8 فبراير 2025، ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل نجوى كرم، المرتقب في أمستردام، عن طرح تذاكر الحفل قريبًا، ولم تكشف الموعد المحدد للطرح.

إليسا نجوى كرم جنات تامر عاشور مروان خوري عبير نعمة

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