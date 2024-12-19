مخاوف تراجع الطلب تهبط بأسعار النفط إلى أقل من 73 دولاراً للبرميل

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد أن أشار الفدرالي الأميركي إلى أنه سيُبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 46 سنتاً، أو ما يعادل 0.63%، لتسجل 72.93 دولاراً للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 39 سنتاً، أو 0.55%، ليصل إلى 70.19 دولاراً.

وجاء هذا الانخفاض بعد مكاسب حققتها الأسعار أمس الأربعاء، حيث ارتفعت عند الإغلاق إثر انخفاض مخزونات الخام الأميركية وخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ومع ذلك، كانت المكاسب محدودة بعدما أبدى البنك لاحقاً نظرة أكثر تشدداً تجاه التوقعات لعام 2025.

ويتوقع الاحتياطي الفدرالي إجراء تخفيضين فقط في أسعار الفائدة، بمقدار 0.25% لكل تخفيض، بحلول نهاية عام 2025.

ومن المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تسهم في تقليل تكاليف الاقتراض، مما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.