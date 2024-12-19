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بآيات من القرآن.. بدء جلسة انعقاد القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

بآيات من القرآن.. بدء جلسة انعقاد القمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاجر ابراهيم
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بدأت جلسة انعقاد القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بآيات من الذكر الحكيم.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية لـ التعاون الاقتصادي.

ويرأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القمة الحادية عشرة لمنظمة "الدول الثماني الإسلامية النامية" للتعاون الاقتصادي (D8)، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد القمة مشاركة عدد من رؤساء الدول، وتأتي في ضوء التوقيت بالغ الأهمية والتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي يعيشها العالم.

ويبحث الرئيس السيسي مع زعماء دول "المجموعة" دفع التنمية والاستثمار والقضاء على الفقر.

وستستمر مصر في قيادة أعمال الدورة الـ11 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تسلم أمس الأربعاء، رئاسة أعمال الدورة الحادية عشرة للمجموعة من جمهورية بنجلاديش الرئيس السابق لقمة مجموعة الدول الثماني النامية.


 

السيسي الرئيس السيسي العاصمة الإدارية منظمة الدول الثماني النامية التعاون الإقتصادي

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