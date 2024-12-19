رنا سماحة تكشف تطورات الحالة الصحية لنجلها: الحمد الله بخير

كشفت الفنانة رنا سماحة تطورات الحالة الصحية لنجلها مالك بعد إصابته بمتحور كورونا.

و قالت رنا سماحة “في لقاء خاص لصدى البلد” مالك أبني الحمد لله بخير و أحسن كثير ، ووجهت نصيحة لكل الآباء و الأمهات من ضرورة الحفاظ علي أولادهم في ظل إنتشار الفيروس"

يذكر أن احتفلت الفنانة رنا سماحة بعيد ميلاد ابنها مالك، وذلك في أول ظهور له عقب إعلانها إصابته بأزمة صحية.

وفي أول ظهور بعد اعلان مرضه، قالت الفنانة رنا سماحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، «النهاردة كملت أحلى 3 سنين في حياتي، كل سنة وأنت عمري وقلبي وروحي والحياة بالنسبة لي يا عيوني».



وكانت قد كشفت الفنانة رنا سماحة عن تعرض نجلها مالك إلى أزمة صحية شديدة وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام



