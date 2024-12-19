عمر طاهر ينعي والده بكلمات مؤثرة

أعلن الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال وفاة والد الكاتب الصحفي عمر طاهر.

وقال كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا والد حبيبي وأخي ورفيق عمري كان استاذي وفي مقام والدي ومن اغلى الناس على قلبي الأستاذ المحترم الراقي محمد بيه طاهر عتمان الأصيل الراقي المحترم رحمه الله رحمة واسعة واقبل عليه بفضله ورضاه امين.

وكتب الكاتب الصحفي عمر طاهر عبر صفحته الشخصية، في أمان الله و رحمته سندي و ضهري أبويا و صديقى و أغلى الحبايب .. مش لاقي كلام نسألكم الدعاء.