ننشر أسماء المصابين والضحايا في حادث سقوط عمال داخل بيارة صرف صحي بالمنوفية

أكد مصدر بمستشفي شبين الكوم في محافظة المنوفية أن المصابين في حادث سقوط عمال داخل بيارة صرف صحي في قرية الماي بمركز شبين الكوم تم وضعهم علي جهاز التنفس الصناعي لحين تحسن حالتهم حيث أصيبوا بحالة اختناق.

واضاف ان المتوفين هم ٤ عمال يعملون بشركة مقاولات وهم “ محمد رأفت ٢٧ سنة ومقيم طنطا ومحمد كارم ٢٤ سنة وجمال مصطفي ٣٠ سنة ومحمد رجب ٣٠ سنة، بينما جاءت اسماء المصابين وهم ” محمد سامي ٤٢ سنة واسلام ٣٢ سنة".

ولقي 4 عمال صرف صحي تابعين لشركة مقاولات مصرعهم أثناء قيامهم بإصلاح محبس داخل بيارة صرف صحي قرية الماي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد المغربي رئيس مباحث شبين الكوم بسقوط عمال داخل بيارة صرف صحي بمحطة الماي بمركز شبين الكوم.

بالانتقال وبمعاونة قوات الحماية المدنية تبين سقوط 6 عمال داخل بيارة صرف صحي ووفاة 4 منهم عقب إصابتهم بحالة اختناق حيث نزل واحدا تلو الآخر لمساعدة زملائه فلقوا مصرعهم عقب إصابتهم بحالة اختناق.

بينما تم إنقاذ اثنين آخرين ونقلهم الي مستشفي شبين الكوم ووضعهم علي جهاز التنفس الصناعي لمحاولة إنقاذهم.