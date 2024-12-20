في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

يحتفل الفنان محمد فؤاد اليوم بعيد ميلاده الــ 62، بعد عاما مليء بالأحداث في حياته ما بين الأفراح والمشكلات.

شهد العام الماضي الكثير من الأحداث في حياة محمد فؤاد، منها عودته بقوة لإحياء الحفلات والظهور أمام الجمهور بعد فترة توقف كبيرة.

وأيضا احتفل هذا العام بزواج ابنه وخطوبة ابنته، وفي الوقت نفسه تعرض لأزمة صحية نتيجة إصابته في العصب السابع.

ودخل محمد فؤاد في أزمة كبيرة بعد شجاره مع طبيب أثناء مرور شقيقه بوعكة صحية في إحدى المستشفيات لكنه تصالح معه في النهاية.

محمد فؤاد فنان شهير له العديد من الأغاني والألبومات والأفلام الناجحة، ولقب بـ"ابن البلد"، على اسم أغنيته الشهيرة “أنا ابن بلد أنا بفهم في الأصول”، وموقفه المستمر في دعم مصر في المواقف المختلفة.

أيضا لُقب محمد فؤاد بهذا اللقب نظراً لخفة دمه وقبوله، خاصة في ذروة نجاحه عندما قدم فيلم “اسماعيلية رايح جاي”، كما انه يحرص دائماً على ان يتواجد وسط جمهوره دون اي تكبر او تجاهل لماضيه أو اصله، فمن فترة الى اخرى يحرص فؤاد على زيارة بيته القديم في منطقة عين شمس.

وُلد “فؤاد” بمدينة الإسماعيلية في 20 ديسمبر 1961، وبدأ مسيرته الفنية في عالم الغناء في الثمانينيات.



دخل محمد فؤاد عالم الغناء من خلال الصدفة، أثناء تواجده لمشاهدة فرقة فور ام بقيادة الفنان عزت أبو عوف بنادي الشمس الرياضي، فبعد انتهاء حفل الفور إم، كان محمد فؤاد وشقيقه عبد العزيز وأحد أصدقائه "شريف الجدي" في طريقهم لمغادرة النادي، حتى توقفت سيارة عزت أبو عوف، ليسألهم عن بوابة الخروج من النادي.

فقال شقيق محمد فؤاد وصديقه للراحل عزت أبو عوف، محمد صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه وتخليه يغني معاكو، وفُوجي محمد فؤاد بعزت أبو عوف يخرج من الحقيبة كارت عليه أرقام تليفوناته وعنوانه ويتصل به في اليوم التالي.

وقال عزت أبو عوف لمحمد فؤاد: “يا رب صوتك يطلع حلو يا محمد، وقد تم تصوير هذا اليوم كما حدث من خلال أحداث فيلم إسماعيلية رايح جاي بمشاركة الفنان عزت أبو عوف”.