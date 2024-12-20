الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق خلال الانتقالات الشتوية

يشهد النادي الأهلي المصري تطورات جديدة على صعيد التشكيلة الأساسية، حيث تشير التقارير إلى اقتراب رحيل اللاعب محمود عبد المنعم كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. يأتي ذلك على خلفية الأداء المخيب للآمال الذي قدمه اللاعب في المباريات الأخيرة، وخاصة في مباراة باتشوكا التي تسببت في خروج الأهلي من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أسباب رحيل كهربا

الأداء المتذبذب: يواجه كهربا انتقادات واسعة بسبب عدم استقرار مستواه وتقديم أداء متذبذب في المباريات الهامة.

يواجه كهربا انتقادات واسعة بسبب عدم استقرار مستواه وتقديم أداء متذبذب في المباريات الهامة. خطأ فادح في مباراة باتشوكا: يُعتبر إهدار كهربا لركلة الجزاء الحاسمة في مباراة باتشوكا نقطة التحول في مسيرته مع الفريق، حيث تحمل مسؤولية كبيرة في خروج الأهلي من البطولة.

وجهة كهربا المحتملة

نادي زد: تشير التقارير إلى أن نادي زد هو الأقرب للحصول على خدمات كهربا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد أن فشل النادي في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

استعدادات الأهلي لكأس العالم للأندية

تسعى إدارة الأهلي إلى تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك من أجل المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

من المتوقع أن يستغني الأهلي عن عدد من اللاعبين الذين لا يدخلون في حسابات الجهاز الفني، بما في ذلك محمود كهربا.

يهدف الأهلي إلى تجهيز الفريق بشكل مثالي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في يونيو المقبل.

أرقام كهربا مع الأهلي

المباريات: 141 مباراة

141 مباراة الأهداف: 48 هدفا

48 هدفا التمريرات الحاسمة: 22 تمريرة

22 تمريرة البطولات: 15 لقباً

يبدو أن رحيل محمود كهربا عن النادي الأهلي بات وشيكاً، وذلك بعد فترة قضاها مع الفريق حقق خلالها العديد من الألقاب. ومع ذلك، فإن الأداء المتذبذب الذي قدمه اللاعب في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الخطأ الفادح الذي ارتكبه في مباراة باتشوكا، قد دفع إدارة النادي لاتخاذ قرار الاستغناء عنه.