تفاصيل فكرة إعادة تدوير المخلفات |فيديو

قالت أسماء فاروق، مؤسسة مشروع لإعادة التدوير، إن فكرة مشروع إعادة تدوير المخلفات من الخشب والزجاج لتتحول إلى ديكورات وإكسسوارات للمنزل جاءت لزوجها وشريكها مصطفى عبد الماجد.

وأضاف "عبد الماجد" خلال حواره مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد "، أن الفكرة جاءت منذ وجودهم بمرسي علم لتحويل مخلفات الزجاج إلي قطع ديكور والتي منها النجف.

وفي نفس السياق يقول مصطفى عبد الماجد. أن الخامات التي نقوم بإعادة تدويرها تمر بعدد مراحل أهمها فرز المخلفات وتنظيفها لإمكانية تحويلها لقطع ديكور يمكن استخدامها.

وتابع مصطفى عبد الماجد، أنه قبل تنفيذ مشروعه كان يعمل في مجال السياحة البيئة والتي كانت لها الأثر الكبير فى إعطاءه الخبرة الكافية فى مجال إعادة التدوير، بجانب خبرته بالديكورات فى الأساس، منذ أن كان مختص بديكورات المسرح وهو طالب.