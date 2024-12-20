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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

لإنبات الشعر ومليء الفراغات في الرأس.. 3 وصفات طبيعية وناجحة

وصفات طبيعية لإنبات الشعر وملء الفراغات في الرأس
وصفات طبيعية لإنبات الشعر وملء الفراغات في الرأس
آية التيجي
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 يعاني البعض من تساقط الشعر، دون معرفة الأسباب، ويمكن للأمر أن يكون مرضى أو أن يكون موسمي، ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في نمو الشعر ومنع تساقطه.

وصفات طبيعية لإنبات الشعر وملء الفراغات في الرأس

وبتطبيق هذه الوصفات بانتظام، يمكن أن تلاحظي فرق في كثافة الشعر، وخاصة في المناطق الفارغة، وفقا لما نشر في موقع “بولد سكاي” الهندي.

وإذا كنتِ تعانين من فراغات في الشعر وترغبين في تحفيز نموه بشكل طبيعي، فإليكم 3 وصفات فعّالة وسهلة التحضير:

 وصفة زيت الخروع والثوم

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع

3 فصوص ثوم مهروس


الطريقة:

ـ اخلطي زيت الخروع مع الثوم المهروس في وعاء صغير.


ـ سخني الخليط قليلًا (دافئ وليس ساخن).


ـ ضعي المزيج على فروة الرأس، مع التركيز على المناطق الفارغة.


ـ دلكي بلطف لمدة 10 دقائق لتنشيط الدورة الدموية.


ـ اتركيه لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعركِ جيدًا بالشامبو للتخلص من رائحة الثوم، ومرتين في الأسبوع.

الفوائد:

زيت الخروع يعزز نمو الشعر ويزيد كثافته بفضل الأحماض الدهنية.

الثوم يحتوي على الكبريت، الذي يغذي البصيلات ويقوي الشعر من الجذور.

وصفة عصير البصل مع زيت الزيتون

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من عصير البصل

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون


الطريقة:

ـ استخرجي عصير البصل من خلال عصره أو خلطه في الخلاط ثم تصفيته.


ـ أضيفي زيت الزيتون إلى عصير البصل وقلبي جيدًا.


ـ وزعي الخليط على فروة الرأس، خاصة على الفراغات.


ـ اتركيه لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو، ويتم تكراره مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

الفوائد:

البصل غني بالكبريت ومضادات الأكسدة، مما يعزز نمو الشعر.

زيت الزيتون يغذي فروة الرأس ويرطبها، مما يقلل من تساقط الشعر.

وصفات طبيعية لإنبات الشعر وملء الفراغات في الرأس

وصفة جل الصبار (الألوفيرا) مع زيت جوز الهند 

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من جل الصبار الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند


الطريقة:

ـ اخلطي جل الصبار مع زيت جوز الهند في وعاء حتى تحصلي على قوام كريمي.


ـ وزعي الخليط على فروة الرأس وجذور الشعر، مع التدليك لمدة 5-10 دقائق.


ـ اتركيه على شعركِ لمدة ساعتين، ثم اغسليه بالشامبو، ويكرر من 2-3 مرات في الأسبوع.

الفوائد:

جل الصبار يرطب فروة الرأس ويحفز نمو الشعر بفضل الفيتامينات (A، C، E).

زيت جوز الهند يعزز تغذية الشعر، ويمنع تقصف الأطراف، ويرطب الفروة.

نصائح إضافية لنتائج أفضل

ـ التدليك اليومي لفروة الرأس: يساعد في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

ـ تجنب المنتجات الكيميائية: قللي من استخدام المواد الكيميائية الضارة على شعركِ.

ـ التغذية الصحية: تناولي أطعمة غنية بالفيتامينات (مثل فيتامين E، B7) والبروتين.

وصفات طبيعية الشعر إنبات الشعر الفراغات

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