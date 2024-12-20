إعلامي يكشف موقف الشناوي من مواجهة شباب بلوزداد

كشف احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن موقف حراسة مرمى الأهلي قبل مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، التي ستجمع بينهما مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر : يخضع محمد الشناوى لفحص طبى اليوم ولكن فرص لحاقه بالمباراة قوية خاصة أن الأشعة التى خضع لها اثبتت سلامة كتفه اليمنى وسيكون جاهزا للمشاركة أمام شباب بلوزداد الجزائري"

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.