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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

حالة الطقس في مصر.. تحسن نسبي وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أمطار
أمطار
يوسف أيمن
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عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا، مساء اليوم الجمعة، أوضحت فيه أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت، في تقرير حديث، عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن صور الأقمار الصناعية تُظهر تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، وانحسار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق.

أبرز التوقعات هيئة الأرصاد عن الطقس:

  • السحب المتوسطة لا تزال تتكاثر فوق مناطق سيناء والسواحل الشرقية، مع احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
  • تحسن ملحوظ في الطقس على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مع تراجع فرص هطول الأمطار.
  • أجواء باردة نهارًا في معظم المناطق الشمالية مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية.
  • ليالٍ شديدة البرودة في مختلف أنحاء البلاد، خاصة شمال الصعيد ووسط سيناء، حيث يمكن أن يتكون الصقيع على المحاصيل الزراعية.

توقعات سقوط الأمطار:

  • أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على “الوجه البحري، مدن القناة، خليج السويس، السواحل الشمالية الشرقية”.
  • مناطق وسط سيناء قد تشهد أمطارًا غزيرة أحيانًا ومصحوبة بالرعد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

  • القاهرة: 20° عظمى، 13° صغرى.
  • الإسكندرية: 20° عظمى، 11° صغرى.
  • مطروح: 19° عظمى، 11° صغرى.
  • سوهاج: 23° عظمى، 8° صغرى.
  • قنا: 21° عظمى، 11° صغرى.
  • أسوان: 21° عظمى، 12° صغرى.
مصر الأرصاد الجوية القاهرة أمطار الأقمار الصناعية

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