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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هيونداي فينيو 2025 ..ما سعرها في السوق السعودي؟

هيونداي فينيو موديل 2025
هيونداي فينيو موديل 2025
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تواصل هيونداي الكورية الجنوبية، من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح موديلات 2025، منها النسخة الرياضية "فينيو" والتي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية المدمجة.

القدرات الفنية للسيارة هيونداي فينيو موديل 2025

 

تعتمد السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 121 حصانا، و113 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي فينيو موديل 2025

أبعاد السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 

 

تأتي السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 بنسبة طول بلغت 3.995 م، وعرض كلي يبلغ 1.770 م، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1.617 م، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2.500 م.

هيونداي فينيو موديل 2025

تجهيزات السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 

 

تضم السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 عدد من التجهيزات منها، نظام المفتاح الذكي والتشغيل بدون مفتاح، مصابيح تعمل بتقنية LED، مثبت عادي، مساعد تحديد السرعة القصوى، نوافذ كهربائية، مرايات جانبية قابلة للطي، فتحة سقف، مكيف هواء أوتوماتيكي، وسائد هوائية للحماية.

هيونداي فينيو موديل 2025

زودت ايضا السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 بتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة معلومات السائق مقاس 4.2 بوصة، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، نظام صوتي 6 مكبرات، حساسات ركن، كاميرا، قفل مركزي، جنوط رياضية 16 بوصة.

أسعار السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 في السعودية 

 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فينيو موديل 2025 في السوق السعودي من 69,600 ريال للفئة SMART، وبسعر 75,350 ريال سعودي للفئة COMFORT، بينما يصل سعر الفئة PREMIUM إلى 81,100 ريال سعودي.

هيونداي فينيو هيونداي فينيو فينيو موديل 2025 هيونداي فينيو موديل 2025

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