أول تعليق من مرتضى منصور بعد إلغاء توكيله في قضية المخرج عمر زهران

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على بيان المهن السينمائية عقب تكليف محام آخر للدفاع عن عمر زهران في قضية اتهامه بسرقة شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأوضح مرتضى منصور، في بيان عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "أنه تلقى خطابًا مغلقًا من نقيب المهن السينمائية، مسعد فودة، يخطره بإلغاء التفويض الصادر له في 2 ديسمبر 2024 للدفاع عن عمر زهران، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع خطاب شكر على تطوعه للدفاع عن عضو النقابة دون مقابل، لكنه فوجئ بإخطار بإلغاء التفويض وتكليف محامٍ آخر بالدفاع في مرحلة الاستئناف.

وانتقد منصور بشدة محتوى الخطاب الذي وصفه بأنه يحتوي على "دروس مجانية في القانون"، مؤكدًا أنه كان أصغر رئيس محكمة في مصر، وعضوًا في اللجنة التشريعية للبرلمان لمدة 24 عامًا، ومؤلفًا لأكبر موسوعة في القانون الجنائي.

واعتذر مرتضى منصور للمخرج عمر زهران، قائلاً: "يا أستاذ عمر، الكل باعك حتى نقابتك"، مؤكدًا أنه كان يسعى لإنصاف زهران الذي وصفه بـ"المظلوم".

وقررت نقابة المهن السينمائية، إلغاء تفويض مرتضى منصور في الدفاع عن عمر زهران وتعيين محامٍ آخر.

وأرسلت نقابة المهن السينمائية، خطابا إلى المستشار مرتضى منصور نصه: "بعد التحية بتاريخ 2-12-2024 أوكلت النقابة إلى أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح وذلك للدفاع عن المخرج عمر زهران - في أول درجة من درجتي التقاضي، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ صدر الحكم على المخرج الزميل عمر زهران - وتحددت جلسه ٢٠٢٤/١٢/٢٥ لنظر الاستئناف، وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي، ونظرًا لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد انتهى بصدور حكم أول درجة، وحيث إن المخرج عمر زهران - قد أوكل إلى مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف".

وكانت محكمة جنح الجيزة أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.