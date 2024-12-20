"التعليم اللاهوتي عند المتنيح الأنبا غريغوريوس" في رسالة ماچستير بإكليريكية الأنبا رويس

نوقشت بقسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، الرسالة المقدمة من الباحث الراهب القس بولس الصموئيلي للحصول على درجة الماچستير وموضوعها "أساسيات التعليم اللاهوتي عند المتنيح الأنبا غريغوريوس المصري (١٩١٩م - ٢٠٠١م) (دراسة تحليلية- لاهوتية)"

تكونت لجنة المناقشة من:

نيافة أ.د الأنبا مكاري الأسقف العام ووكيل الكليةالإكليريكية، مناقشًا.

أ.د. القس غريغوريوس رشيدي، رئيسًا ومشرفًا.

أ.د. القمص بنيامين المحرقي، مناقشًا.

وفي ختام المناقشة منحت اللجنة الباحث درجة الماچستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

حضر مناقشة الرسالة عدد من الآباء الكهنة والباحثين.