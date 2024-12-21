أيمن بهجت قمر: السينما تعيش أكثر من التلفزيون.. "ليالي الحلمية" استثناء

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، أن السينما تعيش أكثر من التلفزيون، ورغم مرور السنوات إلا أن الأفلام تستمر في العرض وتستمر في الحياة بشكل أكبر من الدراما، منوهًا بأن هناك استثناءات في التلفزيون والدراما التي عاشت لسنوات عديدة كمسلسل "ليالي الحلمية".

وأضاف "قمر"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيلم جيد الصنع لمدة ساعتين قادر على الاستمرار أكثر من المسلسل، إلا أن المسلسلات التي أصبحت 10 حلقات أو 15 حلقة أمر مميز للتلفزيون.

تركى آل الشيخ

وعن الإنتاج المسرحي، أوضح أن تركي آل شيخ كان داعم له في الإنتاج المسرحي، بعد عرض أعمال "في نص الليل" له في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية انتشرت بشكل أكبر، مؤكدًا أن التعاقد مع هيئة الترفية كان هو الداعم والساند له في الدخول بهذا المجال.