جامعة القاهرة تصدر تعليمات للطلاب بشأن امتحانات الفصل الدراسي الاول

كشف الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، عن توجه مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد سامي، رئيس الجامعة، بإصدار عدد من التعليمات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي يناير 2025.



وكشف نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب عن أبرز التوجيهات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 - 2025، وهي كالتالي:

- توجيه الكليات بإعلان جداول الامتحانات على المواقع الرسمية بوقت كافٍ قبل موعد الامتحانات.

- الالتزام بأجندة المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص مواعيد محاضرات الفصل الدراسي الثاني وامتحانات نهاية الفصل.

- تنوع الامتحانات بحيث تتضمن أسئلة اختيار من متعدد (موضوعية)، صح أو خطأ، حل المشكلات، وأسئلة مقالية، على أن تقيس الأسئلة جميع المعارف والمهارات.

-السماح لجميع الطلاب المسجلين بأداء امتحانات نهاية العام دون حرمان بسبب عدم دفع المصروفات، مع حجب النتائج ووقف تسليم الشهادات وإخلاء الطرف في حالة وجود مستحقات.

_ التأكيد على حسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها ومواعيدها وعدم دخول الطلاب بالموبايلات إلى اللجان ووجود عدد كافي من الملاحظين لكل لجنة وتوفير الإمكانيات اللازمة لذوىالاحتياجات الخاصة حتى يتمكنو من أداء الامتحانات في سهولة ويسر.

تنظيم دخول وخروج الطلاب من اللجان لتجنب التكدس، ووجود عميد الكلية والوكيل المختص والمسؤولين أثناء الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة.