6 رؤساء مدن.. تعرف على حركة تنقلات المحليات في كفر الشيخ

شهدت حركة تنقلات المحليات التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تعيين 6 رؤساء جدد لمراكز ومدن سيدي سالم وبيلا وفوة وكفر الشيخ ودسوق وقلين.

تعرف على أسماء رؤوساء المدن الجدد

وتضمنت حركة تنقلات المحليات الجديدة فى محافظة كفر الشيخ، تعيين كل من: أشرف بدران رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم، ومحمد عمار، رئيسًا لمركز ومدينة فوة، وآمال بركات، رئيسًا لمركز ومدينة بيلا، وأحمد حنفي عيسى، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ، وجمال ساطور رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وياسر جلال، رئيسًا لمركز ومدينة قلين.

جدير بالذكر أن حركة تنقلات المحليات، تضمنت تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة جديد علي مستوي 24 محافظة، ضمن حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.