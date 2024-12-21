قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيغادر الفريق قريبا .. إعلامي يصدم جماهير الأهلي بهذا الخبر
خليك في فرقتك.. إيهاب الخطيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك بسبب كهربا وإمام عاشور
الحل السحري لقشرة الشعر.. نصائح وعلاجات طبيعية ناجحة
دولة تعلن حظر الهواتف المحمولة في المدارس لحماية الصحة والتعليم
إيهاب الخطيب يفجر مفاجأة عن واقعة عمر كمال عبد الواحد بالأهلي
مفتي الجمهورية: تفكك الأسرة يهدد المجتمع ويستدعي العودة لقيم المودة والرحمة
ما حكم الانشغال بالتصوير أثناء أداء الحج والعمرة؟.. الإفتاء تجيب
ممرض يتاجر فى الأعضاء البشرية.. تفاصيل الحلقة السادسة من "ساعته وتاريخه"
إيهاب توفيق يكشف كواليس تعرفه على زوجته: أهديتها هذه الأغنية
10 نصائح فعالة للتخلص من دهون البطن والحصول على جسم مشدود وصحي
أخبار الأقصر| افتتاح سوق اليوم الواحد.. زراعة 2000 شجرة.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات
6 رؤساء مدن.. تعرف على حركة تنقلات المحليات في كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

6 رؤساء مدن.. تعرف على حركة تنقلات المحليات في كفر الشيخ

رؤساء المدن الجدد في كفر الشيخ
رؤساء المدن الجدد في كفر الشيخ
محمود زيدان
×

شهدت حركة تنقلات المحليات التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تعيين 6 رؤساء جدد لمراكز ومدن سيدي سالم وبيلا وفوة وكفر الشيخ ودسوق وقلين.

تعرف على أسماء رؤوساء المدن الجدد

وتضمنت حركة تنقلات المحليات الجديدة فى محافظة كفر الشيخ،  تعيين كل من: أشرف بدران رئيسًا لمركز ومدينة سيدي سالم، ومحمد عمار، رئيسًا لمركز ومدينة فوة، وآمال بركات، رئيسًا لمركز ومدينة بيلا، وأحمد حنفي عيسى، رئيسًا لمركز ومدينة كفر الشيخ، وجمال ساطور رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وياسر جلال، رئيسًا لمركز ومدينة قلين.

جدير بالذكر أن حركة تنقلات المحليات، تضمنت تعيين  84 رئيس حي ومركز  ومدينة جديد علي مستوي 24 محافظة، ضمن حركة المحليات الجديدة التي اعتمدتها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والتى تتضمن 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ رئيس مركز ومدينة وزيرة التنمية المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من الانتقال إلى الزمالك

الأهلي

لاعب مفاجأة .. صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء ..وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة تنقلات المحليات الجديدة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. حركة تنقلات المحليات الجديدة في 24 محافظة

الشيخ أحمد عبده الباز

مات بالحرم المكي.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ أحمد عبده الباز: كان مثالًا يُحتذى به

عبد الواحد السيد

العربية اتعجنت.. عبد الواحد السيد يتعرض لـ حادث سير مروع

عمر زهران - خالد يوسف وزوجته

المهن السينمائية توكل مستشارها القانوني للدفاع عن عمر زهران بدلًا من مرتضى منصور

أوقات يحرم فيها الجماع

4 أوقات يحرم فيها الجماع .. واحذر هذا التوقيت كفارته «4 جرامات ذهب»

ترشيحاتنا

أحمد القندوسي

وكيل القندوسي: صفحة الأهلي أُغلقت وسينتقل لـ سيراميكا كليوباترا

الاهلي

إعلامي يكشف تطورات حالة مصابي الأهلي قبل مباراة بلوزداد الجزائري

محمد ابراهيم

محمد إبراهيم مدربًا عامًا لمنتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم

بالصور

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟
وضعيات نوم خاطئة تسبب ألم الكتف.. متى يصبح الأمر خطرًا؟

3 طرق طبيعية لزيادة مستويات الحديد في الجسم

طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم
طرق فعّالة لزيادة مستويات الحديد في الجسم

حافظ على صحة ابنك: 10 خطوات هامة لوقاية الأطفال من الأمراض التنفسية والبرد المنتشر

الأطفال
الأطفال
الأطفال

احذر تناول الفول يوميًا.. هذا ما يفعله بجسمك

مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا
مخاطر تناول الفول يوميًا

فيديو

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد