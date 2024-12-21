نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميا؟.. الصين تختبر طائرة تنقلك من لندن لنيويورك في ساعة ونصف

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: الرجال في مصر يمارسون العنف النفسي ضد النساء، طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط، ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟، ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا؟، الصين تختبر طائرة أسرع من الصوت 4 مرات تنقلك من لندن لنيويورك في ساعة ونصف، أطعمة تزيد وزن الجنين، كيف تحمي نفسك وأسرتك في الأجواء الشتوية الباردة؟، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

22.2% من الرجال في مصر يمارسون العنف النفسي ضد النساء

5 طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط.. مناسبة للأطفال

تركيز 70%.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

بخطوات سهلة ومضمونة.. طريقة تحضير خل التفاح

الصين تختبر طائرة أسرع من الصوت 4 مرات تنقلك من لندن لنيويورك في ساعة ونصف

منها البيض .. أطعمة تزيد وزن الجنين

كيف تحمي نفسك وأسرتك في الأجواء الشتوية الباردة؟.. 5 نصائح فعالة