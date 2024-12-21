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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميا؟.. الصين تختبر طائرة تنقلك من لندن لنيويورك في ساعة ونصف

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
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نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: الرجال في مصر يمارسون العنف النفسي ضد النساء، طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط، ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟، ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا؟، الصين تختبر طائرة أسرع من الصوت 4 مرات تنقلك من لندن لنيويورك في ساعة ونصف، أطعمة تزيد وزن الجنين، كيف تحمي نفسك وأسرتك في الأجواء الشتوية الباردة؟، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

الاحصائيات 22.2% من الرجال في مصر يمارسون العنف النفسي ضد النساء

طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط5 طرق فعالة لتنظيف الأنف من المخاط.. مناسبة للأطفال

فوائد تناول الشوكولاتة الداكنة تركيز 70%.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشوكولاتة الداكنة؟

فوائد تناول الكيوي يومياملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟

طريقة تحضير خل التفاحبخطوات سهلة ومضمونة.. طريقة تحضير خل التفاح

الصين تختبر طائرة تنقل الركاب من لندن إلى نيويورك في ساعة ونصفالصين تختبر طائرة أسرع من الصوت 4 مرات تنقلك من لندن لنيويورك في ساعة ونصف

الحوامل منها البيض .. أطعمة تزيد وزن الجنين

نصائح لحماية نفسك واسرتك خلال الأجواء الشتوية كيف تحمي نفسك وأسرتك في الأجواء الشتوية الباردة؟.. 5 نصائح فعالة

الصين طائرة المخاط الشوكولاتة الداكنة الكيوي العنف النفسي تنظيف الأنف الأجواء الشتوية الباردة المرأة والمنوعات وزن الجنين

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