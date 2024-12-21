إصابة 18 عاملا بعد انقلاب سيارة بالفرافرة في الوادي الجديد

أصيب اليوم السبت ١٨ عامل في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 40 على طريق الفرافرة بالوادي الجديد.



تلقي اللواء محمد حامد مدير أمن الوادي الجديد إخطار باصابة١٨ عامل في حادث سير علي طريق الفرافره .



تم الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الي مستشفي الفرافره المركزي.

أسفر الحادث عن إصابة ١٨ عامل وعاملة هم:

رانيا السيد محمد حطب 21 سنة لديها اشتباه ما بعد الارتجاج

فاطمة راغب عبد القادر 24 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة

فتحي جابر مسعود 49 سنة لديه اشتباه بكسر في الذراع الأيسر

رانيا محمد لمعان 22 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

رمضان ناصر خلف السيد 18 سنة لديه اشتباه كسر بالذراع الأيسر

حماده السيد عبد الحق 42 سنة لديه اشتباه خلع بالكتف الأيمن

صباح رزق الأشقر 35 سنة لديها اشتباه كسر بالذراع الأيمن

رجب ناصر خلف 15 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقة

هشام ناصر خلف 21 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

عبد الله عبد العظيم إسماعيل 21 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

إبراهيم مصطفى عبد الرحمن 25 سنة لديه اشتباه كسر بالذراع الأيسر

مصطفى شعبان ماضي 52 سنة لديه كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

سومة يوسف غازي 51 سنة لديها اشتباه كسر بالعمود الفقري

سوزان عبد العزيز عوض الله 36 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

حورية مدحت على 36 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

أمينة عبدالحميد المغربي 30 سنة لديها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالكيلو 40 على طريق الفرافرة باتجاه الوادي الجديد.

انتقلت الأجهزة الأمنية الي محل البلاغ وتبين إصابة 18 عاملا أغلبهم سيدات إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 40 بطريق الفرافرة اتجاه الوادي الجديد.

تم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات