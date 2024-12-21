محافظ الوادي الجديد: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لتخصصات التعليم المزدوج

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، لتخصصات التعليم والتدريب المزودج بإداراتي الخارجة والداخلة وفقًا للخريطة الزمنية للفصل الأول.

وأوضح المحافظ أن تخصصات التعليم والتدريب المزودج (الفصول الفندقية - سكرتارية طبية - ملابس جاهزة) تم تطبيقها هذا العام لأول مرة بالتعليم الفني للمحافظة؛ بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وتخريج كوادر فنية مؤهلة لاحتياجات سوق العمل الحر.

وأشار المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة أنه من المقرر انطلاق الامتحانات للتخصصات الثلاثة يوم السبت الموافق ١١ يناير ٢٠٢٥م.