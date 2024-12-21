شولتز يؤكد حضوره حفل تأبين ضحايا حادث ماجديبورج

قالت شبكة NTV التابعة لشبكة CNN إن المستشار الألماني أولاف شولتز سيحضر وقفة احتجاجية هذا المساء في كنيسة يوهانيسكيرش (كنيسة القديس يوحنا) في ماجدينبرج بالقرب من موقع هجوم الدهس الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وتجمعت الحشود بالفعل خارج الكنيسة، حيث قام عشرات الأشخاص بوضع باقات من الزهور والشموع تخليداً لذكرى المتضررين من الهجوم المميت الذي وقع في المدينة مساء الجمعة.

وكانت تيارات مستمرة من المعزين صغارًا وكبارًا تزور الكنيسة طوال اليوم.

ومن حين لآخر، كانت صفارات سيارات الطوارئ تكسر صمت الشوارع الهادئة.

وقال عمدة المدينة سيمون بوريس، إن جميع المؤسسات الثقافية البلدية في ماغدبورغ، بما في ذلك المسارح والمتاحف، ستظل مغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة كدليل على الحداد.