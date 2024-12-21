تطوير شامل.. أحمد موسى: شبكة طرق متميزة في محيط المتحف المصري الكبير

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين خلال تفقده أكاديمية الشرطة اليوم.

وقال الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي تحدث عن المتحف المصري الكبير وأكد أنه تم افتتاح المتحف تجريبيا".

وتابع موسى :" الرئيس السيسي تحدث عن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في المناطق المحيطة بالمتحف وتم تنفيذ شبكة طرق متميزة في محيط المتحف المصري الكبير".



واكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي تحدث عن هيئة الشراء الموحد للسلع الاستراتيجية وأكد أن هذه الهيئة تستهدف شراء السلع الاستراتيجية بأفضل سعر ".