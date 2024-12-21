العام المقبل.. أحمد موسى: الرئيس أكد إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي تحدث خلال تفقده لأكاديمية الشرطة، عن السوشيال ميديا ودورها وأكد الرئيس السيسي على أن أهم شيء تكاتف الشعب المصري .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أكد أنه في العام المقبل سيتم إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد على ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد أن الجيش والشرطة جزء من الشعب وأكد أن درع الدولة المصرية هو الشعب ".



