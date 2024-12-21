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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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صدى البلد

توك شو

العام المقبل.. أحمد موسى: الرئيس أكد إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي تحدث خلال تفقده لأكاديمية الشرطة، عن السوشيال ميديا ودورها وأكد الرئيس السيسي على أن أهم شيء تكاتف الشعب المصري .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي أكد أنه في العام المقبل سيتم إدخال 4 ملايين فدان كأرض زراعية جديدة".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد على ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي أكد أن الجيش والشرطة جزء من الشعب وأكد أن درع الدولة المصرية هو الشعب ".

 

مصر الرئيس السيسي اخبار التوك شو موسى احمد موسى

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