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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

بدء مقابلات المرشحين لرئاسة لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار استعدادات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 ، فمن المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، مقابلات المرشحين للعمل رئيس ووكيل للجان الإدارة والنظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 من قطاعات التعليم الزراعي.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تقرر رسميا عقد لجنة مقابلات المرشحين للعمل رئيس ووكيل للجان الإدارة والنظام والمراقبة في امتحانات الدبلومات الفنية 2025 وفقا للمواعيد التالية:

- يوم الأحد 22 ديسمبر 2024: مقابلات جميع قطاعات التعليم الزراعي.

- يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024: مقابلات جميع قطاعات التعليم الصناعي.

- يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024: مقابلات جميع قطاعات التعليم التجاري.

- يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024: مقابلات القطاع المركزي (تجاري - صناعي - فندقي - زراعي).
 


وكانت قد وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الضوابط والموانع الخاصة بالمرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025، حيث تم التشديد على ألا يكون المرشح لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

كما تم التشديد أيضا على ألا يكون المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لديهم مانع من الموانع الآتية:

  • الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992) وأن يكون من غير العاملين التابعين الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
  • موانع القرابة: فيجب ألا يكون بين المرشح وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة على الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف العمل بها ودرجات القرابة هي:

الدرجة الأولي: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة.

الدرجة الثانية: الأخ والأخت . الجد والجدة.

الدرجة الثالثة: أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الحال والخالة - أبناء الأحفاد والدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والخالة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد.

  • يجب ألا يكون المرشح محالاً إلى المعاش قبل انتهاء جميع أعمال الامتحانات للدور الأول وألا يكون من المرشحين للعمل بمراكز توزيع الأسئلة.
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