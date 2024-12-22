إيهاب الخطيب: الزمالك يجهز احتفالية لزيزو ليكون افضل رياضي بالنادي

كشف ايهاب الخطيب الناقد الرياضي مفاجأة بشأن زيزو خلال تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي ببرنامجه الإذاعي “اللعيب”.

وقال ايهاب الخطيب :" الزمالك هيجهز احتفالية لزيزو ليكون افضل رياضي في النادي تعويضا عن جائزة افضل لاعب داخل أفريقيا ".

وكان قد كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تصريحات الاعلامي خالد الغندور بشأن اللاعب زيزو وذلك عبر برنامج ستاد المحور .

وكتب الدردير نقلاً عن خالد الغندور :"‏بحب زيزو جدا وبحترم والده جدا، لكن هو في الاخر بيتعامل أن الموضوع عرض وطلب.. سيبكم من المشاعر لأن وقت الجد الكل بيفكر في مصالحه لو مخدشي اللي عايزه مش هيجدد".

‏وأضاف :"والده عاوز ياخد أعلى راتب ومصلحة ابنه في المقام الأول بدون تنازلات لكن هو بيحاول يستغل سوشيال ميديا الزمالك أنها بتحب اللاعب في الضغط على الإدارة بفكرة أن خلاص يناير فاضل عليه كام يوم ومحدش خلص معاه وإن من حقه يتفاوض ويمضي في أي مكان".

و أستكمل :"‏مع أن المفروض أن الزمالك لازم يكون ليه الأولوية لنهايه الموسم مش اضغط بفكرة إني امضي لأي حد في يناير خصوصا أن الإدارة بتواجه أزمة مالية كبيرة وعندها متطلبات بتدفع غير أنها عايزة تدعم الفريق في يناير".

‏وختم ؛"المعلومة اللي عندي أن والد زيزو طلب 80 مليون جنيه في السنة أي ما يوازي مليون و600 ألف دولار، قول مليون ونصف أي 4 ونصف مليون دولار في 3 سنوات".