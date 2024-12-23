إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث بالدقهلية

أصيب خمسة اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم نقل في ربع نقل بأحد مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم نقل بربع نقل بميت غمر أمام إسعاف ميت ناجي

انتقل ضباط المباحث و3 سيارات اسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 5 اشخاص وهم صلاح فوزي عبدالله 23 عاما ومصاب بجرح قطعي بالراس كدمات سحجات بالجسم

محمد سعد حامد ابو العطا 28 عاما ومصاب بما بعد الارتجاج وكدمات سحجات بالجسم ، محمود عبد الرازق عبد الغنى 31عاما وجرح قطعي بالذراع الأيسر ، إبراهيم عبدالمنعم مصطفي 22 عاما ومصاب جرح قطعي بالراس وجميعهم مقيمى قويسنا - منوفية وعادل اسماعيل محمد 70 عاما مقيم المنصورة ومصاب بالآم بالجسم وكدمات سحجات بالجسم .

نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر



تم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

