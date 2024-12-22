وزيرة التنمية المحلية: مفهوم الصحة الواحدة يعكس وعيا لأهمية الترابط بين النظام البيئي

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، صباح اليوم الأحد، في الاحتفالية التي أقامتها وزارة الصحة والسكان لإطلاق الخطة القومية التنفيذية للصحة الواحدة (2024 - 2027) والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع المتغيرات المناخية (2024 - 2030) التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وعدد من نواب وزراء الصحة والزراعة وقيادات الوزارات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية: “يسعدني أن أكون معكم اليوم في هذا المؤتمر المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز صحة الإنسان والبيئة من خلال استراتيجية ”الصحة الواحدة"، والتي تعكس رؤية مصر 2030، وتوجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية مستدامة تعزز جودة الحياة لكل مواطن".

وأضافت الدكتورة منال عوض: “إن التعاون الوثيق بين الوزارات والهيئات المختلفة، خاصة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان يعد نموذجاً مشرفاً للعمل المشترك لمواجهة التحديات الصحية والبيئة والحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين”.

وتابعت: “إن بلادنا والعالم يواجهون تحديات متزايدة في مجال الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتهديدات البيئية”.

وأشارت إلى "أهمية تعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يجمع بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة، وهذا النهج يعكس وعياً متقدماً لأهمية الترابط بين مكونات النظام البيئي لتحقيق مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة".

وأكدت الدكتورة منال عوض التزام وزارة التنمية المحلية بمواصلة دعم هذه الجهود من خلال تفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي وزيادة الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.

وفي ختام كلمتها، قدمت وزيرة التنمية المحلية خالص الشكر والتقدير لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية على جهوده الكبيرة وكل من ساهم في تنظيم هذا المؤتمر، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهدافنا.