شمال سيناء تتسلم 2 طن لحوم من وزارة الاوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تسلّمت اللجنة المفوضة من مديرية أوقاف شمال سيناء تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف - 2 طن لحوم صكوك واردة من وزارة الأوقاف.

وقال الشيخ محمود مرزوق - مدير عام الأوقاف بشمال سيناء، في تصريح اليوم الأحد - إنه تم تسليم اللحوم في حضور لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة على غيط المدير العام ولجنة من مديرية الطب البيطرى بشمال سيناء .. لتوزيعها على قوائم الأسر الأولى بالرعاية المعدة بمعرفة لجنة التضامن الاجتماعي ..

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الاجتماعي وإسهامها في خدمة المجتمع ومن منطلق تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الدفعة الواردة من وزارة الأوقاف - والتي تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي اليوم - تعد هى الدفعة السابعة الواردة من وزارة الأوقاف بعد عيد الأضحى .. ليصل إجمالي ما تم ارساله من وزارة الأوقاف إلى محافظة شمال سيناء عدد 15 طنا لحوم من صكوك الأوقاف بعد عيد الأضحى.