قناة مجانية.. شاهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بهذه الطريقة

يترقب عشاق كرة القدم المصرية والجزائرية انطلاق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، المقررة على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وفي ظل أهمية هذه المباراة، تزايدت عمليات البحث عن القنوات الناقلة مجانًا لتلبية رغبات الجماهير.

القنوات الناقلة مجانًا:

أعلنت قناة "تايم سبورتس" الأرضية عن نقلها لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بشكل مجاني عبر القنوات الأرضية.

هذا يعني أن الجماهير يمكنها متابعة المباراة بسهولة من خلال أجهزة التلفاز المنزلية، دون الحاجة إلى اشتراكات خاصة.

تردد قناة تايم سبورتس:

لتتمكن من استقبال قناة تايم سبورتس، عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد الأرضي UHF32.

يمكن استقبال هذه القناة إما باستخدام هوائي أرضي بسيط أو من خلال ريسيفر رقمي متصل بالتلفاز.

موعد المباراة:

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب المجموعة:

قبل انطلاق هذه المباراة، يتصدر فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 5 نقاط، يليه الأهلي برصيد 4 نقاط، ثم شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، وأخيراً ستاد أبيدجان بنقطة واحدة.