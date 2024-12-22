الكنائس تستعد لاحتفالات عيد الميلاد وسط أجواء روحية وصلوات من أجل سلام العالم

صرّح مايكل فيكتور، رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، بأن الكنائس المصرية تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي، حيث تشهد الكنائس أجواءً روحية تمتلئ بصلوات القداسات والألحان الميلادية، وتُضاء الشموع وتُدق أجراس الكنائس، فيما يوضع طفل المغارة وسط أجواء من الفرحة التي تعم الشعب بميلاد مخلص العالم.

وأضاف فيكتور أن صلوات قداس عيد الميلاد ستُقام مساء الثلاثاء 24 ديسمبر، حيث يترأس غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، القداس الاحتفالي بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة.

الأحتفال بعيد الميلاد



كما تُقام الصلوات الاحتفالية في جميع الكنائس الكاثوليكية بمختلف طوائفها، بما في ذلك كنائس الموارنة، والروم الملكيين، والكلدان، والسريان، والأرمن، واللاتين الشرقيين.

وأشار رئيس لجنة الإعلام إلى أن كنيسة الروم الأرثوذكس ستُشارك في احتفالات العيد، حيث يترأس قداسة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، قداس عيد الميلاد. كما تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالعيد في أجواء احتفالية، حيث يترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قداس الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين في الزمالك.

وأوضح فيكتور أن صباح يوم عيد الميلاد سيشهد استقبال الكنائس للتهاني في مقراتها الرسمية، في مشهد يُجسد روح المحبة والتآخي بين جميع الطوائف المسيحية في مصر.

المشاركة بفرحة الميلاد

وأشار إلى أن عيد الميلاد يُجسد اللحمة الوطنية بين جميع أطياف المجتمع المصري، حيث تتشارك الكنائس والطوائف المختلفة فرحة الميلاد، ما يعكس صورة واضحة لوحدة الشعب المصري تحت مظلة المحبة والسلام.

وختم مايكل فيكتور تصريحه قائلًا: "نرجو أن يكون هذا العيد رسالة حب توحد القلوب، وتفتح آفاقًا جديدة للتلاقي والعمل المشترك من أجل خير الجميع. نصلي من أجل وطننا الحبيب، وندعو الله أن يمنح قادتنا الحكمة، ويمنح شعوب العالم سلامًا دائمًا".