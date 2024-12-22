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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التفاصيل الكاملة لانهيار شرفتي عقار بالشاطبي وسط الإسكندرية.. صور

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار
أحمد بسيوني
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شهدت منطقة الشاطبي بوسط الإسكندرية انهيار شرفتي أحد العقارات المطل مباشرة على كورنيش الإسكندرية، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين المارة أو سكان العقار.

تلقى قسم شرطة باب شرق بلاغًا يفيد بانهيار شرفة بالطابق الثاني لأحد العقارات بمنطقة الشاطبي، وهو العقار الثاني الذي يشهد انهيار شرفة خلال أسابيع قليلة في نفس المنطقة، إذ سبق أن شهد العقار المجاور واقعة مشابهة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول العقار لمنع اقتراب المارة وضمان سلامتهم، كما تم إخطار الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية لفحص حالة العقار والتأكد من مدى سلامة باقي الشرفات والأجزاء المتبقية.

يُذكر أن هذه الحالة تُعد السادسة خلال ثلاثة أيام فقط، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة حالات انهيار شرفات العقارات والواجهات في المدينة، خاصة في المنازل القديمة التي تعاني من الإهمال ونقص الصيانة، مما يثير القلق حول سلامة السكان والمارة.

يجري حاليًا إعداد تقرير فني شامل من الإدارة الهندسية حول حالة العقار المنهار، وتُتخذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن الصيانة والإشراف على تلك المباني.

وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة وطلبت سرعة تحريات المباحث عن الواقعة وملف العقار من الحي المختص لمعرفة أسباب الواقعة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة طالبت بضرورة الإسراع في مراجعة الحالة الإنشائية للعقارات القديمة على مستوى المحافظة، خاصة في المناطق المطلة على الكورنيش والأحياء الشعبية، كما دعت المواطنين للإبلاغ عن أي علامات ضعف أو شروخ تهدد سلامة العقارات حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

الاسكندرية النيابة العامة الشاطبي شرفة عقار وسط الاسكندرية

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