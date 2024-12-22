دوري أبطال أفريقيا.. محلل أداء الأهلي يوصي باستبعاد هذا اللاعب أمام بلوزداد

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن تلقى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نصيحة من محلل الأداء بالفريق بعدم الاعتماد على ياسر إبراهيم مدافع الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية " نصح محلل الأداء، مارسيل كولر بالاستعانة بالمغربي أشرف داري في التشكيل الأساسي للفريق بجوار رامي ربيعة".

وتابع قائلاً:" محلل الأداء أكد أن أرقام ياسر إبراهيم الأخيرة ومعدل لياقته وتركيزه مع الفريق غير جيدة ومن الأفضل عدم الاعتماد عليه الليلة ومنح الفرصة للمدافع المغربي الذي تعافى تماماً من إصابته الأخيرة في الكاحل وبات لائقاً للمشاركة أساسياً".

موعد مباراة الأهلي ضد بلوزداد

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورتس 6 مباراة الأهلي ضد بلوزداد الليلة.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.