«خُدُه ويلا غور».. جماهير الأهلي تهاجم الشناوي وكهربا

هاجمت جماهير النادي الأهلي، نجمي الفريق محمد الشناوي، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وذلك قبل مباراة شباب بلوزداد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير النادي الأهلي، في مدرجات الاستاد الذي سيشهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ضد “الشناوي” و"كهربا"، وقالت: "يا شناوي ما تعيشّ الدور .. خد كهربا ويلا وغور".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تنقل قناة بي إن سبورتس 6 مباراة الأهلي ضد بلوزداد الليلة.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.