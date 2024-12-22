قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان شرم الشيخ الدولي يحصد جائزة عالمية من كوريا الجنوبية
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت وداعم لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
انتصار السيسي: المتطوعون في الهلال الأحمر المصري يثبتون يومًا بعد يوم أن الإنسانية هي أسمى القيم| صور
«خُدُه ويلا غور».. جماهير الأهلي تهاجم الشناوي وكهربا
الحكومة تعلن مبادرة جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بداية 2025
الرئيس السيسي يوجه بتطوير منظومة الطيران بشكل متكامل
شاهد| مرسيدس بنز A-Class موديل 2025
بعد تفحم ميكروباص الأوتوستراد.. نصائح لتجنب اندلاع حرائق السيارات
كنت أتمنى التصوير في غزة.. درة تروي صعوبات واجهتها في "وين صيرنا"| خاص
شعبة الأدوية: مرهم الحروق زيت سمسم وليس له تأثير مثبت للتفتيح أو الترطيب
70 مليون جنيه سنويا.. ناقد رياضي يكشف عرض الزمالك لـ زيزو ورد فعل والده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

«خُدُه ويلا غور».. جماهير الأهلي تهاجم الشناوي وكهربا

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
محمد بدران
×

هاجمت جماهير النادي الأهلي، نجمي الفريق محمد الشناوي، ومحمود عبدالمنعم كهربا، وذلك قبل مباراة شباب بلوزداد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وهتفت جماهير النادي الأهلي، في مدرجات الاستاد الذي سيشهد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، ضد “الشناوي” و"كهربا"، وقالت: "يا شناوي ما تعيشّ الدور .. خد كهربا ويلا وغور".

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تنقل قناة بي إن سبورتس 6 مباراة الأهلي ضد بلوزداد الليلة.

ويدير مباراة الأهلي وشباب بلوزداد طاقم تحكيم تونسي مكون من، حكم ساحة: صادق السالمي، مساعد أول: وائل الحناشي، مساعد ثان: يوسف الجامي، وحكمًا رابعًا: يسري بو علي.

دوري ابطال افريقيا الاهلي جماهير الاهلي مباراة بلوزداد الجزائري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحريق

خسائر بالملايين.. كواليس ساعات من مكافحة نيران حولت مطعم وشقق أعلاه لرماد.. صور

وزارة التربية والتعليم

وزير جديد وتعديل خريطة القيادات.. أبرز أحداث وزارة التعليم في 2024

يوسف ندا

وفاة يوسف ندا ممول عمليات جماعة الإخوان الإرهابية

بعد الزيادة| موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمة المعاش المستحقة

موعد صرف معاشات يناير 2025.. وقيمته المستحقة

أحمد شوبير

شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول مصير إمام عاشور وكهربا بالأهلي

طلبة كلية الشرطة

للمقبولين في الاختبارات.. موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2024

أصحاب المعاشات

زيادة المعاشات 2025.. موعد الصرف والفئات المستفيدة

صورة فتاة سحر المقابر بسوهاج

لعنة بين طيات التراب.. العثور على صورة عشرينية عليها طلاسم سحر بمقابر سوهاج

ترشيحاتنا

اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة

حملة تفتيش

ضبط 18 طن مواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك بالدقهلية

محافظ كفر الشيخ

تخفيضات 35% .. محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بدسوق | صور

بالصور

مرصد الأزهر ينظم محاضرة لطلاب مجموعة من المعاهد العليا حول أهمية القيم الأخلاقية والإنسانية

مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا
مرصد الأزهر يستضيف طلاب المعاهد العليا

إقبال كثيف من المواطنين على "سوق اليوم الواحد" بمنطقة الصيادين بالزقازيق

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد

إطلالة ملكية.. دينا فؤاد تشعل مواقع التواصل بفستان أحمر

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

شيخ الأزهر يحتفل مع الأطفال بافتتاح معهد «محمد عطيتو» بالأقصر.. صور

شيخ الأزهر مع أحد الاطفال
شيخ الأزهر مع أحد الاطفال
شيخ الأزهر مع أحد الاطفال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد