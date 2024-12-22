إيهاب توفيق: الغناء تنوع وإحساس.. وأفكر في تسجيل الأذان بصوتي

خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، تحدث الفنان إيهاب توفيق عن تنوع الأشكال الغنائية وأهمية الموسيقى، مشيرًا إلى أن الغناء ليس له "وجهين مثل العملة"، وأن الألوان الغنائية تمتد عبر اللهجات واللغات المختلفة وتعبر عن الأحاسيس المتنوعة.

وأضاف إيهاب توفيق،: "كل الغناء في العالم يعتمد على الـ 12 نغمة الموجودة في السلم الموسيقي".

في فقرة خفيفة من الحلقة، قلد إيهاب توفيق أنواعًا مختلفة من الصفارات، وشاركه جمهور الاستوديو بالصفير، مما أضفى جوًا من المرح.

وفي سياق آخر، استعاد إيهاب توفيق، ذكرياته مع أغنية قدمها عن "الصيام"، حيث أوضح أن التلفزيون المصري استخدم جزءًا منها يُذاع قبل أذان المغرب، وهو المقطع الذي يقول: "الصلاة يا مؤمنين الصلاة.. الصلاة يا موحدين الصلاة".

كما أكد الفنان إيهاب توفيق على ارتباطه بالنزعة الدينية وحبه للتقرب إلى الله، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم أناشيد دينية في المناسبات المختلفة وخاصة في شهر رمضان.

وأوضح أنه فكر في تسجيل الآذان بصوته، تعبيرًا عن توجهه الديني واهتمامه بالموروث الروحاني.