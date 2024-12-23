من مطبخك.. أفضل وصفة للتخلص من الكحة الشديدة والسعال الليلي

تعد الكحة الناشفة والسعال الليلي من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، وخاصة في فصل الشتاء بسبب انتشار الفيروسات والأمراض .

ويمكن السيطرة على الكحة بطرق طبيعية ومشروبات مفيدة مثل مشروب الحليب بالكركم والعسل الذي يعتبر علاجًا طبيعيًا فعالًا للكحة والسعال، وله العديد من الفوائد الصحية، إليك بعضها:

فوائد الكركم



1. مضاد للالتهاب ،الكركم يحتوي على مركب الكوركمين، الذي يملك خصائص مضادة للالتهاب، مما يساعد على تخفيف الالتهاب في الحلق.

2. مضاد للفيروسات، الكوركمين يملك أيضًا خصائص مضادة للفيروسات، مما يساعد على مكافحة الفيروسات التي تسبب الكحة والسعال.



3. موسع العشب الهوائية، الكركم يساعد على توسيع القنوات الهوائية، مما يسهل التنفس ويخفف السعال.

كما يعتبر العسل مضاد طبيعي للبكتيريا، مما يساعد على مكافحة البكتيريا التي تسبب الكحة والسعال.

العسل يساعد أيضًا على توسيع القنوات الهوائية، مما يسهل التنفس ويخفف السعال.

فوائد الحليب

الحليب يحتوي على البروتين والفيتامينات والمعادن التي تغذي الجهاز التنفسي وتساعد على تقويته.



الحليب يساعد على ترطيب الحلق،الحليب يساعد أيضًا على توسيع القنوات الهوائية، مما يسهل التنفس ويخفف السعال.

طريقة التحضير



1. قم بغلي كوب من الحليب.

2. ضيف ملعقتين صغيرتين من الكركم المطحون.

3. ضع ملعقتين صغيرتين من العسل.

4. اخلط المكونات جيدًا.

5. شرب المشروب قبل النوم أو عند الحاجة.

المصدر Quora



