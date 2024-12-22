فين الساتر؟.. تعليق ناري من أحمد موسى على أكاذيب «الإرهابية» حول القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية

رد الإعلامي أحمد موسى، على هجوم الإخوان على القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية، قائلا: "القصر تحفة معمارية أبهرت العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "القصر الرئاسي ملك الشعب، لا أحد يأخذ معه قصرا، والجميع انبهر بالقصر الرئاسي".

وأشار إلى أن "مصر تعمل ما يليق بها وتاريخها ومستقبلها وحاضرها وماضيها، ومصر بلد كبيرة"، مضيفا: "مصر بلد كبيرة وتستحق ذلك.. والرئيس لا يمتلك قصورا، بل هو مكان لإدارة شئون وحكم الدولة، ولا ويوجد شيء أو مكان على أرض مصر يحمل اسم الرئيس السيسي".

وتابع: "جدارية الرئيس السيسي تزين بهو القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية، والجدارية عبارة عن بيان الرئيس السيسي في أثناء إلقاء بيان 3 يوليو، وكان بيان نهاية الإخوان".

واسترسل: "الإرهابي محمد ناصر تحدث عن القصر الرئاسي، وروَّج لأكذوبة إسرائيلية عن وجود ساتر ترابي أعلى من خط بارليف حول القصر الجمهورية بالعاصمة الإدارية".

ونوه بأن: "الأذرع الإرهابية للتنظيم الدولي، تعمل لحساب أجهزة استخبارات إسرائيلية"، متابعا: "محمد ناصر يعتمد على معلومات كاذبة، ويعمل لحساب إسرائيل، ويردد الأكاذيب الإسرائيلية ويروج لها".