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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

يلامس الـ 51 جنيها.. سعر الدولار في مصر اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى
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شهد سعر الدولار مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاعا طفيفا مقابل سعر إغلاق نهاية الإسبوع الماضي.

يرصد موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بمصر في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.

 سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم  الإثنين في بنك الأهلي الكويتي  نحو 50.93 جنيه للشراء و 51.02 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 50.89 جنيه للشراء و 50.99 جنيه للبيع.
 

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (كريدي أجريكول، نكست-الاستثمار العربي سابقا، الأهلي المتحد، قناة السويس، قطر الوطنى، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات ) نحو 50.88 جنيه للشراء  و 50.98 جنيه للبيع.

 ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك التالية (الإسكندرية، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB،إتش إس بي سي HSBC ) نحو 50.87 جنيه للشراء  و 50.97 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك المركزي الآن
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في البنك المركزي نحو 50.86 جنيه للشراء و 50.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك (التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، البنك العقاري العربي)  نحو 50.86 جنيه للشراء و 50.96  جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين في بنوك( الأهلي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية ، مصر، التنمية الصناعية، البركة، فيصل الإسلامي، الكويت الوطني) نحو 50.85 جنيه للشراء و 50.95  جنيه للبيع. .

واستقر سعر الدولار اليوم الإثنين في بنك ميد بنك عند 50.83 جنيه للشراء و 50.93 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

يقدم بنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك العاملة في مصر مسجلا  50.92 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

ويقدم بنك ميد بنك أقل سعر لبيع  الدولار في البنوك المصرية مسجلا نحو  نحو 50.93 جنيه للبيع.
 

متوسط سعر الدولار اليوم الإثنين

وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 50.92 جنيه.

الدولار الجمركي اليوم الإثنين

وسجل سعر الدولار في الجمارك نحو 50.99 جنيه.

 الاحتياطي النقدي لمصر

شهد الاحتياطي النقدي لمصر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 11 مليون دولار على أساس شهري، مسجلا 46.951 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، بحسب البنك المركزي.

وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .

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